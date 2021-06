Le Voyage Métropolitain Gare d’Emerainville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Émerainville.

Date et horaire exacts : Du 3 au 4 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 9h30 à 17h

gratuit

D’Emerainville à Chelles en passant par le Château de Champs-sur-Marne, partez en escapade le temps d’un week-end de balade à la découverte du patrimoine et des richesses du pays briard.

Ce voyage métropolitain de deux jours est une invitation à découvrir le territoire proche de chez soi et ses multiples dimensions historiques, géographiques, culturelles, urbaines et écologiques. Du Plateau briard, cette randonnée avec bivouac nous amène à travers ville et forêt jusqu’aux coteaux de la vallée de la Marne, d’où, une fois la nuit passée au vert, nous repartirons au petit matin jusqu’à la butte témoin de Chelles.

Du sud au nord, cette traversée évoque l’histoire des terres agricoles briardes, la création et les architectures de la ville nouvelle et les strates géologiques du sol. Elle est tissée d’histoires d’eau, de chemins de fers abandonnés, de terres en mouvement, de vieux chênes, d’autoroutes, de canaux et d’aérodromes, d’hangars artistiques, d’industrie chocolatière et de sablières. Ces deux jours de voyage en bas de chez soi cherchent ainsi à retisser des liens sensibles avec les territoires que nous habitons.

Gare d’Emerainville Rue de la Famille Auribault Émerainville 77184

Contact :La Ferme du Buisson 0164627700 contact@lafermedubuisson.com https://www.lafermedubuisson.com/

L’Été Buissonnier