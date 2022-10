Le voyage magique de Noël

Le voyage magique de Noël, 17 décembre 2022, . Le voyage magique de Noël



2022-12-17 – 2022-12-19 EUR 7.5 7.5 Week-end de Noël.



Bienvenue au village de Noël ! Lulu la lutine est notre guide. Elle nous présente ce lieu magique en pleine agitation pendant les préparatifs de Noël : La fabrique à bonbons, l’enclos des rennes rigolos et même la merveilleuse bibliothèque du village ! Au moment de rentrer dans la salle secrète des cadeaux, Lulu s’aperçoit qu’ils ont disparu…



C’est la catastrophe, la hotte est vide ! Avec l’aide des enfants, Lulu va vivre une aventure extraordinaire : laissez-vous guider par cette drôle de visite surprenante et poétique ! Ce spectacle visuel et sonore est adapté au très jeune public : la participation de l’enfant est souvent recherchée, sans oublier les adultes qui rient aux nombreux clins d’œil qui leur sont adressés !



Cie Fabulouse

Dès 1 an Ce spectacle visuel et sonore est adapté au très jeune public. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

