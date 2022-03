Le voyage francophone de Pelico 58 rue claude Decaen,, 21 mars 2022, .

Le voyage francophone de Pelico

du lundi 21 mars au dimanche 27 mars à 58 rue claude Decaen,

A l’occasion de la journée de la Francophonie, nous proposons une activité à réaliser avec des enfants de 7 à 12 ans dans le cadre de leur apprentissage du français. Que vous soyez un enseignant de FLE, de FLS ou une association francophone à l’étranger, cette activité est faite pour vous ! Le voyage francophone de Pelico est l’occasion de faire vivre aux enfants une expérience linguistique originale, culturelle et enrichissante. **Un mot sur l’association** Soutenue par le ministère de l’éducation nationale, Par Le Monde est une association qui accompagne depuis 2014 les classes de cycle 2 et 3 dans la découverte de la diversité culturelle en France et à l’étranger, en animant des correspondances numériques entre écoliers du monde. Notre mascotte est un toucan voyageur très curieux nommé Pelico. Il est friand de voyages et de découvertes. A ses côtés, les enfants appréhendent la diversité culturelle en faisant découvrir leur propre culture et en découvrant celles des autres. ? **Participez au voyage francophone de Pélico** Avec les enfants, nous vous proposons de créer un extrait sonore en langue française qui raconte leur rencontre avec Pelico. **Et après ?** L’ensemble des extraits sonores créés par les enfants sera accessible sur une carte du monde interactive. Ainsi, les enfants pourront écouter toutes les rencontres de Pelico à travers le monde ! Envie de participer ? ? Retrouvez plus d’informations sur notre page [https://prof.parlemonde.org/2022/concours/le-voyage-francophone-de-pelico/](https://prof.parlemonde.org/2022/concours/le-voyage-francophone-de-pelico/) Pelico a hâte de vous rencontrer et nous, d’écouter vos rencontres !?

Enseignant de FLE, de FLS ou une association francophone à l’étranger

Activité organisée par l’association “Par Le Monde” pour les enfants de 7 à 12 ans apprenant le français

58 rue claude Decaen, 58 rue claude decaen paris 12 Quartier de Picpus Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T20:30:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T20:30:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T20:30:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T20:30:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T20:30:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T20:30:00;2022-03-27T08:30:00 2022-03-27T20:30:00