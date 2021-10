Le voyage fabuleux de Théophile Café Culture de l’Estaminet, 22 mars 2022, MAGNY-LES-HX.

Le voyage fabuleux de Théophile

du mardi 22 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022 à Café Culture de l’Estaminet

“Théophile veut retrouver la voix du vent… mais comment ?” De balades en berceuses, de comptines en danses et chansons, un trio de chanteurs / musiciens touche-à-tout propose un voyage musical. En jouant avec la voix, le corps, les objets et instruments, le petit ensemble de Théophile convie les très jeunes auditeurs à explorer de nouvelles sonorités, pour faire l’expérience d’une aventure musicale originale. Les trois compères emmènent les tout-petits et leurs parents dans un monde nouveau, où musiques et sons en tous genres sont rois. Mardi 22 Mars 10h et 14h – Pôle Blaise Pascal (23 rue des écoles Jean Baudin – Magny-les-Hameaux) Stéphane : chant, contrebasse, percussions et guitare – Olivier : conte, chant et guitare – Bubu : chant, vents, objets et guitare Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX



