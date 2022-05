Le voyage en Italie de Louis Gauffier Musée Fabre, 14 mai 2022, Montpellier.

Pour l’été 2022, le musée Fabre proposera de découvrir la carrière du peintre Louis Gauffier à travers la première rétrospective dédiée à cet artiste. Lauréat du Prix de Rome en 1784, Gauffier mena toute sa carrière en Italie, entre Rome et Florence. Passionné par l’Antiquité, il illustre dans de précieux tableaux les épisodes célèbres de l’histoire grecque et romaine, avant de se tourner vers l’art du paysage et du portrait. En mêlant élégance et décontraction, Gauffier représente ses clients, voyageurs britanniques, suédois, portugais ou russe, mais également officiers français du temps de la Révolution, dans une formule originale, qui met en scène la figure devant les sites célèbres de Florence. Passionné par les beautés de la nature, Gauffier développe une sensibilité nouvelle au paysage, alliant, dans des représentations majestueuses des sites de la Toscane, l’étude attentive des arbres et des essences à une science aboutie des jeux de lumière et d’atmosphère. L’exposition proposera ainsi un voyage dans cette période passionnante du Grand Tour, qui attira l’Europe à la découverte des beautés de l’Italie, à la fin du XVIII e siècle et à l’aube du XIXe siècle. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

