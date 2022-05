Le voyage d’une vie écrite. L’héritage d’Aurora Bertrana au Musée d’ethnographie de Genève. MEG, 20 mai 2022, Genève.

MEG, le vendredi 20 mai à 12:15

Afin de questionner la provenance historique des objets pour une transparence assumée des collections, le MEG propose à Adriana Bàrcia, philologue et écrivaine catalane, de nous parler d’Aurora Bertrana. Femme progressiste, voyageuse et engagée, Aurora Bertrana a publié près d’une trentaine de livres, dont la plupart sont inspirés de ses voyages en Polynésie. Elle a par ailleurs constitué la collection d’objets ethnographiques polynésiens de son ex-mari Denys Choffat qui en a fait don au MEG en 1971. Cependant, son travail a été systématiquement invisibilisé en raison de son statut de femme et de son engagement politique. À travers les écrits littéraires d’Aurora Bertrana, dont la valeur dépasse le cadre de la littérature pour se plonger dans une ethnographie autodidacte, nous voyons se tisser une relation passionnante entre la Catalogne (sa région d’origine), Genève (où elle a vécu) et Tahiti. ### Intervenante : **Adriana Bàrcia** : Adriana Bàrcia José (Gérone, 1975) est titulaire d’une licence en philologie catalane (UdG) et d’une maîtrise en littérature catalane contemporaine (UAB). Depuis 2002, date à laquelle elle a présenté sa thèse sur le féminisme et les voyages d’Aurora Bertrana, elle fait la promotion de l’auteure de Gérone à travers diverses activités et travaux tels que l’_Àlbum Aurora Bertrana : El món és vostre, només us cal voluntat per a conquerir-lo_ (PEN Català, 2017), _Aurora Bertrana. Avui us parlaré. Conferències_ (1930-1967) -Diputació de Girona, 2019-, _La Ciutat dels Joves_ (Males Herbes, 2019), _Cendres_ (Ela Geminada, 2022), _Edelweiss_ (Rata edicions, en cours) et la réedition des deux volumes des Mémoires (en cours). Elle effectue actuellement des recherches sur l’écrivaine en Suisse. **Modération** : Roberta Colombo Dougoud, conservatrice responsable du département Océanie du MEG et Rafael Díaz Peris, collaborateur de recherche du département Océanie du MEG. **Places limitées et réservation obligatoire par mail** à [[biblio.meg@ville-ge.ch](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch)](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent. Cette rencontre se tiendra en français.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T12:15:00 2022-05-20T13:30:00