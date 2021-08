“Le Voyage d’un Rêve” Salle centrale de la Madeleine, 10 septembre 2021, Genève.

“Le Voyage d’un Rêve”

Salle centrale de la Madeleine, le vendredi 10 septembre à 20:00

“Le Voyage d’un Rêve” (Chapitre 4), est un spectacle de théâtre musical, de musiques actuelles, d’une durée de 65-75 minutes. Chaque tableau est inspiré par une chanson qui raconte le parcours du “Rêveur”, de l’enfant à l’artiste devenu adulte. On parle de l’importance de la concrétisation de ses rêves. Car se donner la chance de vivre sa vie pleinement et d’écrire sa propre aventure avec amour n’est-ce pas là tout le sens de notre existence. C’est aussi une belle histoire, des personnages attachants et inspirants, un visuel captivant et des mélodies envoûtantes. C’est encore une palette d’émotions fortes : l’espoir, l’amour, la peur et le bonheur s’y mêlent gaiement. C’est enfin un agréable cocktail d’effets et de magie, le tout au service d’une mise en scène enlevée et originale. Au-delà du texte et des chansons, bon nombre de techniques sont déployées : projection d’images, effets lumière, transparence, etc… La construction, le rythme de ce spectacle s’inspirent d’une trame fantastique.

18.- étudiants, 20.- chômeurs, 29.- public

Un spectacle de théâtre musical, de musiques actuelles, d’une durée de 65-75 minutes.

Salle centrale de la Madeleine 10 rue de la Madeleine Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T21:15:00