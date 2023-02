Le voyage Du Magicien Blanc FAMILIA THEATRE, 15 février 2023, BERCK.

Venu tout droit d’une galaxie inconnue, Rémy le Magicien Blanc est envoyé sur terre pour accomplir une mission bien précise. Réveiller les pouvoirs magiques des enfants et combattre ensemble les forces du mal sur la belle planète bleue. Afin de vaincre la peur, la tristesse et la colère dont se servent les magiciens noirs, Rémy et ses nouveaux compagnons devront trouver des moyens… magiques, pour terrasser leurs ennemis.

FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais

