Le voyage du bateau Arles-Rhône 3 Musée départemental Arles antique, 14 mai 2022 21:15, Arles.

Nuit des musées Le voyage du bateau Arles-Rhône 3 Musée départemental Arles antique Samedi 14 mai, 21h15

La source d’inspiration du spectacle est le Rhône, une immersion pour découvrir ses tumultes et ses trésors, au fil des fouilles archéologiques.

La Compagnie en Phase et les danseurs du Labo ont travaillé toute l’année avec le musée pour une création au sein des collections. Le thème de l’eau a conduit les danseurs sur le Rhône, ils ont embarqué à bord du chaland Arles-Rhône 3. Au fil de l’eau, ils incarnent la grouillante vie du port de l’antique Arelate.

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

Autoroute

https://www.arlesantique.fr/

Highway Saturday 14 May, 21:15

A museum anchored in the modernity. Having inaugurated in 1995 facing vestiges of the Roman circus(cirque) and in access(manner) of the Rhône, this museum establishes itself as a shop window(showcase) of the cultures of the Mediterranean Sea which made the wealth of Arles in Antiquity. hearing impairment

La Compañía en Fase y los bailarines del Laboratorio trabajaron todo el año con el museo para una creación dentro de las colecciones. El tema del agua llevó a los bailarines en el Ródano, que embarcaron a bordo de la barcaza Arles-Ródano 3. En el agua, que encarnan la vida bulliciosa del puerto de la antigua Arelate.

Sábado 14 mayo, 21:15

Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles 13635 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur