La Compagnie en Phase et les danseurs du Labo ont travaillé toute l’année avec le musée pour une création au sein des collections. Le thème de l’eau a conduit les danseurs sur le Rhône, ils ont embarqué à bord du chaland Arles-Rhône 3. Au fil de l’eau, ils incarnent la grouillante vie du port de l’antique Arelate. La source d’inspiration du spectacle est le Rhône, une immersion pour découvrir ses tumultes et ses trésors, au fil des fouilles archéologiques. Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles Bouches-du-Rhône

