Le Voyage d’Orphée Hôtel des Menus-Plaisirs Versailles, lundi 5 février 2024.

Le Voyage d’Orphée Le mythe de la descente d’Orphée aux Enfers est mis à l’honneur dans ce récital de fin d’études de Antoine Ageorges, Chantre à la Maîtrise du CMBV. Lundi 5 février, 19h30 Hôtel des Menus-Plaisirs Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T19:30:00+01:00 – 2024-02-05T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-05T19:30:00+01:00 – 2024-02-05T20:30:00+01:00

Composé en 1686 par Marc-Antoine Charpentier, La descente d’Orphée aux Enfers est une œuvre majeure pour son époque c’est la première fois que le héros musicien fait son apparition dans un opéra français. Son mythe avait pourtant servi de fondation aux premiers opéras qui nous soient parvenus d’Italie. Représenté dans un cadre privé, cet opéra, modeste en moyens et en effectif, est un véritable bijou de musique qui s’adapte parfaitement à un projet de fin d’études. Ce spectacle, mis en scène, restitue l’ensemble du deuxième acte de l’opéra, en dialogue avec un prologue médiéval qui introduira ce très périlleux voyage, au fond des Enfers.

Programme

De cuer je soupire

Anonyme (XVe siècle)

Le lai de Madame de Fael

Guiot de Dijon (XIIIe siècle)

La descente d’Ophée aux Enfers, acte 2

Marc-Antoine Charpentier (1686)

Avec

Antoine Ageorges et Louis Anderson, direction artistique et mise en scène

Antoine Ageorges, Orphée

Valentin Jansen, Pluton, Titye

Emily Lechner, Proserpine

Jérémy Ankilbeau, Ixion

Marcos Almeida Costa, Tantale

Maryna Plumet, soprano

Ariane Kerouanton, violon

Naia Ishii, violon

Hyérine Lassalle, viole de gambe

Claire Graveline, viole de gambe

Thaïs Péron le Ouay, violone

Maria Kaczmarek, orgue

Hôtel des Menus-Plaisirs 22, avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}]

concert musique