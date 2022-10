Le voyage d’Etoile, 8 octobre 2022, .

Le voyage d’Etoile



2022-10-08 – 2022-10-08

EUR 8 10 Il était une fois une toute petite chauve-souris, qui s’appelait Étoile.



Elle vivait au fond d’un vieux grenier et n’en sortait pas.

Elle avait peur des humains et de leur réaction en la voyant.

Et pourtant, un beau jour, Étoile décida de sortir de sa cachette et d’aller rencontrer la famille qui vit juste en dessous !

Étoile va alors vivre une aventure et des rencontres exceptionnelles !



Théâtre et musique s’enchaînent autour de personnages attachants, sur fond de country, Jazz, Rock N’ Roll, Disco et Hip Hop.



De 1 à 3 ans.

Un conte musical interactif.

dernière mise à jour : 2022-10-03 par