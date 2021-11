Arles Temple d'Arles,boulevard des Lices Arles, Bouches-du-Rhône Le voyage des bergers en Italie Temple d’Arles,boulevard des Lices Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le voyage des bergers en Italie Temple d’Arles,boulevard des Lices, 21 novembre 2021, Arles. Le voyage des bergers en Italie

Temple d’Arles, boulevard des Lices, le dimanche 21 novembre à 17:00

La musette fait partie de la grande famille des cornemuses. C’est une famille nombreuse, qui compte autant de représentants qu’il existe de région dans le monde. Cependant, à la différence des autres membres de sa famille, la musette n’est pas un instrument traditionnel : ce bel instrument a été inventé pour répondre aux besoins des compositeurs français de l’époque baroque, de Jean-Baptiste Lully à Jean-Philippe Rameau. Quoi de plus authentique en effet qu’une cornemuse pour figurer quelque berger amoureux ? Le répertoire de la musette est donc très riche, sonates, cantates, interventions dans de nombreux opéra… Toutes les informations sur ce concert sont [sur le site de Sarabande](https://associationsarabande.wordpress.com/).

15 euros, tarifs réduits 10 euros, gratuit jusqu’à 16 ans

Concert de basson, musette, traverso et clavecin dans le répertoire français et italien Temple d’Arles,boulevard des Lices Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Temple d'Arles,boulevard des Lices Adresse Arles Ville Arles lieuville Temple d'Arles,boulevard des Lices Arles