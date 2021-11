Villeurbanne Espace Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne Le Voyage de Zadim – Cie Obatala Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le Voyage de Zadim – Cie Obatala Espace Tonkin, 9 février 2022, Villeurbanne. Le Voyage de Zadim – Cie Obatala

Espace Tonkin, le mercredi 9 février 2022 à 15:00

Dans un lointain pays se trouve un palais immense et austère. Zadim, âgé de sept ans, est le fils du grand sorcier Séléné. A la suite d’une terrible malédiction, son père se meurt du manque de sommeil. Seul Zadim peut le sauver à condition de retrouver sept fleurs magiques dispersées de par le monde. Un conte musical onirique à la douce fragrance du lointain et du moyen Orient. Zadim, marionnette à taille humaine, nous amènera dans sa quête autour du monde, ponctuée par de magnifiques berceuses. Landy Andriamboavonjy, : écriture, composition, conteuse, musicienne – Erick Plaza Cochet : marionnettiste – Raphaëlle Cambray : mise en scène Durée : 50 min Marionnette, musique, vidéo Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T15:00:00 2022-02-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Espace Tonkin Adresse 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Espace Tonkin Villeurbanne