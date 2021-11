Villeurbanne Les Ateliers Frappaz Métropole de Lyon, Villeurbanne Le voyage de Tchangara Les Ateliers Frappaz Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

du lundi 2 mai 2022 au jeudi 2 juin 2022 à Les Ateliers Frappaz

Le géant Tchangara est sorti de la forêt sacrée de la Côte d’Ivoire et il a entrepris un grand voyage dans le monde pour porter un message de paix et d’espoir aux populations croisées sur son chemin. Créé par la compagnie multi-primée Ivoire Marionnettes, produit et porté en Europe pour la première fois par les Ateliers Frappaz, ce géant de 9 mètres, fera étape à Villeurbanne en mai 2022. Accompagné à chaque étape par les compagnies Inextremiste, Dyptique et la fanfare de l’ENR(ensemble national reggae) il restera pendant un mois et visitera 5 quartiers de la ville. Tous les habitants sont invités à l’accueillir ! Le géant Tchangara fera étape à Villeurbanne accompagné d’artistes de cirque, danse et musique. Il restera un mois et visitera 5 quartiers de la ville…Tous les habitants sont invités à l’accueillir. Les Ateliers Frappaz 16 rue docteur frappaz Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

