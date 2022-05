Le Voyage de Tchangara aux Puces du Canal Puces du Canal Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le Voyage de Tchangara aux Puces du Canal Puces du Canal, 26 mai 2022, Villeurbanne. Le Voyage de Tchangara aux Puces du Canal

Puces du Canal, le jeudi 26 mai à 12:00

**ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE** Voilà le premier combo reggae qui marche ! Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae, l’ENR interprète les plus grands standards made in Kingston grâce à sa sono mobile à la manière d’un sound system. Au style impeccable – costards, chapeaux et lunettes de soleil -, ils jouent tous les tubes que vous adorez, du ska au dancehall en passant par le roots et le rocksteady. **Le 26 mai** **à 12h** Sorti de la forêt sacrée de Côte d’Ivoire, Tchangara, la marionnette géante de 9,5 mètres de haut se lance dans une épopée exceptionnelle. Puces du Canal 5 rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Saint-Jean Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Puces du Canal Adresse 5 rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Puces du Canal Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Puces du Canal Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Le Voyage de Tchangara aux Puces du Canal Puces du Canal 2022-05-26 was last modified: by Le Voyage de Tchangara aux Puces du Canal Puces du Canal Puces du Canal 26 mai 2022 Puces du Canal Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon