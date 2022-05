Le Voyage de Tchangara aux Buers Quartier des Buers / Villeurbanne, 11 mai 2022, Villeurbanne.

Sorti de la forêt sacrée de Côte d’Ivoire, Tchangara, la marionnette géante de 9,5 mètres de haut se lance dans une épopée exceptionnelle. A Villeurbanne, sa première étape, il sillonnera tous les quartiers durant le mois de mai pour porter un message d’amour et de paix. Des compagnies de théâtre, de cirque et de danse accompagneront son escale aux Buers, pour célébrer ce grand voyage. À cette occasion, les enfants comme les plus grands sont invités à l’accueillir. ` **MONSIEUR PIF – LE SAÂDIKH** Monsieur Pif est un clown. Il est seul, nomade et romantique. À la recherche des rencontres et des petits bonheurs. Parfois, il rêve de la vie des autres… Cette fois-ci, il devient « Le Saâdikh », un grand fakir issu du célèbre Bombay Circus Of The Soleil qui vient pour la toute première fois en France. **le 11 mai à 15h30** **Esplanade du centre social** **50 min** **CIRQUE INEXTREMISTE – EXTENSION** Aventure hautement acrobatique, Rémi compte bien avoir le dessus avec l’aide de la mécanique ! Après la perte de son fauteuil roulant, il vient sur scène au commande d’une mini pelle. Véritable exo-squelette, elle devient vite le prolongement de lui-même lui conférant une force ainsi qu’une précision incomparables ! **le 11 mai à 17h** **Parking du rond point de l’Europe** **50 min** **DYPTIK – D-CONSTRUCTION** Du hip-hop pour transmettre l’élan incroyable que le pluriel donne au singulier, tout en laissant la place à l’improvisation. D-Construction est un écho artistique aux révolutions, à ces instants où les corps vibrent à l’unisson pour construire un monde meilleur. **le 12 mai à 17h15** **Parking du rond point de l’Europe** **35 min**

Tchangara n’est pas venu seul ! Circassiens, acrobates, danseurs… brisent les frontières et posent leurs valises aux Buers, prêts à nous plonger au coeur des festivités.

Quartier des Buers / Villeurbanne Quartier des buers 69100 villeurbanne Villeurbanne Cusset Métropole de Lyon



