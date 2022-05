Le Voyage de Tchangara à Saint-Jean Quartier Saint Jean, 25 mai 2022, Villeurbanne.

Le Voyage de Tchangara à Saint-Jean

Quartier Saint Jean, le mercredi 25 mai à 15:00

Sorti de la forêt sacrée de Côte d’Ivoire, Tchangara, la marionnette géante de 9,5 mètres de haut se lance dans une épopée exceptionnelle. A Villeurbanne, sa première étape, il sillonnera tous les quartiers durant le mois de mai pour porter un message d’amour et de paix. Des compagnies de théâtre, de cirque et de danse accompagneront son escale à Saint-Jean pour célébrer ce grand voyage. À cette occasion, les enfants comme les plus grands sont invités à l’accueillir. **LOLO COUSINS / CIE EMERGENTE** **DESÉQUILIBRE PASSAGER** Un pied dans la tradition, un autre dans son époque, Lolo Cousins avec son look de rude boy joue et jongle avec des balles, des chapeaux, des œufs, des saladiers, une hache, une boule de bowling, des verres, des fruits… Mais aussi avec les circonstances et les situations ! **le 25 mai à 15h00** **Rue Saint Jean** **50 min** **DYPTIK** **D-CONSTRUCTION** Du hip-hop pour transmettre l’élan incroyable que le pluriel donne au singulier, tout en laissant la place à l’improvisation. D-Construction est un écho artistique aux révolutions, à ces instants où les corps vibrent à l’unisson pour construire un monde meilleur. **le 25 mai à 16h00** **Rue Saint Jean** **35 min** **ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE** Voilà le premier combo reggae qui marche ! Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae, l’ENR interprète les plus grands standards made in Kingston grâce à sa sono mobile à la manière d’un sound system. Au style impeccable – costards, chapeaux et lunettes de soleil -, ils jouent tous les tubes que vous adorez, du ska au dancehall en passant par le roots et le rocksteady. **le 25 mai à 17h00** **Rue Saint Jean** **45 min**

Tchangara n’est pas venu seul ! Circassiens, acrobates, danseurs… brisent les frontières et posent leurs valises à Saint-Jean, prêts à nous plonger au coeur des festivités

