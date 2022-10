Le voyage de Souleymane – Conte musical Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistre À Kinkeba, petit village du Sénégal, le vieux Souleymane doit s’occuper ce soir de sa petite fille Djéli. Au coin du feu, il se lance dans le récit du grand voyage qu’il a entrepris autrefois. Le fil de ses souvenirs se déroule en musique, partant du Sénégal pour remonter jusqu’aux steppes enneigées d’Europe. Le deuil, l’envie de vivre, la filiation, les signes ou hasards de la vie sont autant de thèmes abordés qui résonnent en nous. La musique est sans frontière, ayant pour essence même le métissage et l’ouverture au monde. Avec Nanih Vitard (conte & chant), Gurvan Liard (vielle à roue & guitare), Dominique Le Ferrand (dessin sur sable).

A partir de 8 ans / 45 minutes

Réservation conseillée – 02 98 11 16 10 – mediatheque@douarnenez.bzh

