Villeurbanne Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Métropole de Lyon, Villeurbanne Le Voyage de Roméo Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le Voyage de Roméo Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 18 janvier 2022, Villeurbanne. Le Voyage de Roméo

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le mardi 18 janvier 2022 à 19:19

**Chaos Danse 2022. Compagnie Wejna, coprod Théâtre Astrée – Université Lyon 1 & INSA Lyon.** Cette pièce est un portrait, celui de Roméo, danseur ivoirien, fuyant la guerre dans son pays et arrivant en France en 2013. C’est l’histoire de sa danse, qui se transforme et s’enrichit au fur et à mesure du chemin. L’idée est de montrer aux enfants que l’immigration est aussi une aventure courageuse, porteuse de beauté et d’espoir. L’itinéraire géographique est aussi un parcours que le migrant traverse dans son propre corps. À travers l’histoire individuelle d’un danseur, il s’agira de montrer la vivacité créatrice de ceux qui doivent s’adapter et inventer un nouveau mode de vie. Le voyage de Roméo, l’histoire dansée d’un jeune migrant ivoirien parti en exil. Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T19:19:00 2022-01-18T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Adresse 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Villeurbanne