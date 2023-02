Le Voyage de Plum’ Nogent-le-Rotrou Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Plum’ ne sait pas d’où elle vient, et, il faut bien le dire, elle s’en moque un peu… ce qui la gêne parfois ce sont les regards qu’on lui tend, ou les mots qu’on lui adresse… Alors elle suit son chemin et se laisse glisser au gré du vent et des saisons. Ce qu’elle aime c’est virevolter dans les airs, ne sachant pas où elle se posera. Un conte musical pour petits et grands. Un voyage poétique aux sonorités d’ici et d’ailleurs, tout en découvrant les saisons.

Ce spectacle permet aux petits de découvrir les différentes saisons ; ils découvriront également différents instruments de musique (Tuba, guitare, mélodica, Toy piano, guiro…)

Le thème du respect de la différence est également abordé à travers l’image de cette petite plume qui ne ressemble à aucune autre.

Gratuit – sur réservation Le théâtre en herbe d’Unverre fait une halte à la bibliothèque municipale pour jouer leur conte musical. Sur le thème des saisons, des instruments de musique et du respect, ce spectacle ravira vos enfants. +33 2 37 52 76 16 OTC – PERCHE

