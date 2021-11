Illiers-Combray Médiathèque de Combray Eure-et-Loir, Illiers-Combray Le Voyage de Plum’, conte musical Samedi 27 novembre Médiathèque de Combray Médiathèque de Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Médiathèque de Combray, le samedi 27 novembre à 10:45

### SAMEDI 27 NOVEMBRE à 10h45 ### à la Médiathèque de Combray ### à Illiers-Combray ### [**Le Voyage de Plum’**](https://theatreenherbe.fr/le-voyage-de-plum/) par la compagnie du [Théâtre En Herbe](https://theatreenherbe.fr/) . **Spectacle de conte musical à partir de 18 mois** **.** **Gratuit : nombre de place limité – réservation conseillée au 02-37-24-17-85** Un conte musical pour petits et grands un voyage autour des sonorités d’ici et d’ailleurs, tout en découvrant les saisons. À partir de 18 mois. . Plum’ ne sais d’où elle vient, elle s’en moque… Elle se laisse glisser au gré du vent et des saisons. Ce qu’elle aime, c’est virevolter dans les airs, ne sachant pas où elle se posera… . [https://www.youtube.com/watch?v=etmQ6POHeJ8&t=18s](https://www.youtube.com/watch?v=etmQ6POHeJ8&t=18s) . Découvrez **LE THÉÂTRE EN HERBE** : [[https://theatreenherbe.fr/](https://theatreenherbe.fr/)](https://theatreenherbe.fr/) . **Gratuit : nombre de place limité – réservation conseillée au 02-37-24-17-85** . [_RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Réservation conseillée au 02-37-24-17-85

Un conte musical pour petits et grands un voyage autour des sonorités d'ici et d'ailleurs, tout en découvrant les saisons. À partir de 18 mois. Par la compagnie du Théâtre en herbe

2021-11-27T10:45:00 2021-11-27T11:45:00

