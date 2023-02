Le Voyage de Mauricette au pays de la différence Espace Social et Culturel Commun Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Le Voyage de Mauricette au pays de la différence Espace Social et Culturel Commun, 4 mars 2023, Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch. Le Voyage de Mauricette au pays de la différence 1, rue Albert Camus Espace Social et Culturel Commun Saint Brice en Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine Espace Social et Culturel Commun 1, rue Albert Camus

2023-03-04 – 2023-03-04

Espace Social et Culturel Commun 1, rue Albert Camus

Maen Roch

Ille-et-Vilaine Maen Roch Le spectacle de Mauricette au pays de la différence est un spectacle tout public à partir de 3 ans.

Différent comme tout le monde Des ateliers « harcèlement différence » seront mis en

place dans les différents établissements du territoire

dès le 28 février, dans le but de sensibiliser les

collégiens et les élèves du primaire. Semaine clôturée

par un spectacle familial accompagné par Mauricette

et Amandine (Les Histoires de Mauricette) le 4 mars.

Infos et réservations : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18 http://leshistoiresdemauricette.com/ Espace Social et Culturel Commun 1, rue Albert Camus Maen Roch

dernière mise à jour : 2023-02-03 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Saint Brice en Coglès Adresse Maen Roch Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Espace Social et Culturel Commun 1, rue Albert Camus Ville Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch lieuville Espace Social et Culturel Commun 1, rue Albert Camus Maen Roch Departement Ille-et-Vilaine

Maen Roch Saint Brice en Coglès Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maen-roch-office-de-tourisme-couesnon-marches-de-bretagne-maen-roch/

Le Voyage de Mauricette au pays de la différence Espace Social et Culturel Commun 2023-03-04 was last modified: by Le Voyage de Mauricette au pays de la différence Espace Social et Culturel Commun Maen Roch Saint Brice en Coglès 4 mars 2023 1 Espace Social et Culturel Commun Maen Roch ille-et-vilaine Maen Roch, Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne rue Albert Camus Espace Social et Culturel Commun Saint Brice en Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine

Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Ille-et-Vilaine