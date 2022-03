Le voyage de Linou Marseille 8e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Le voyage de Linou Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-14 Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 10 Linou est un adorable petit pingouin, vivant dans le parfait pays des pingouins, aux côtés de sa famille.



Mais une nuit, la terre se réchauffe un peu trop, sa chambre dans son igloo fond et Linou se voit traverser l’océan dans son lit !

Accueilli par d’autres animaux à l’autre bout de la terre, ces derniers décident peu à peu de l’aider à rentrer chez lui.



Ainsi la peur disparaît et le petit pingouin fera un merveilleux voyage qui lui permettra de grandir au contact d’autres cultures, à travers l’amitié et le partage, tout en apprenant davantage sur notre vaste planète.



Un spectacle qui reflète l’ouverture d’esprit, vous promettant des vagues de bonne humeur et de jolies émotions pour les petits et les grands.



Pour les 3-8 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-28 par