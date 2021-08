Linthal Linthal Haut-Rhin, Linthal Le voyage de la petite goutte d’eau Linthal Linthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Linthal

Le voyage de la petite goutte d’eau Linthal, 26 août 2021, Linthal. Le voyage de la petite goutte d’eau 2021-08-26 14:00:00 – 2021-08-26 16:00:00

Linthal Haut-Rhin Balade intergénérationnelle et ludique au fil de l’eau sur le thème des usages et du cycle de l’eau, de moulin en canal, de fontaine en turbine, de canalisation en échelle à poissons… Rdv à 14 h devant la mairie de Linthal, durée : deux heures Toutes les activités sont soumises à inscription, pour des raisons de sécurité et d’organisation

(contraintes sanitaires, vigilance météo), auprès de val-linthal@orange.fr – 03 89 76 31 48 Limite des réservations : la veille à midi. Les animations sont accessibles à tous publics à partir de 5 ans. L’association se réserve le droit d’annuler des sorties en cas d’alerte météo ou de sous-effectifs

(moins de trois personnes inscrites).

