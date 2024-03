Le Voyage de Jeanne d’Arc en Bas Poitou Maison Félix St lyphard, mercredi 27 mars 2024.

Le Voyage de Jeanne d’Arc en Bas Poitou Pierre Valteau, adhérent de l’association « Archives et Histoire » de saint-Lyphard a réalisé un récit historique sur le voyage de Jeanne d’Arc en Bas Poitou du 24 au 31 mars 1429. Après avoir lo… Mercredi 27 mars, 14h30 Maison Félix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:30:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:30:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Pierre Valteau, adhérent de l’association « Archives et Histoire » de saint-Lyphard a réalisé un récit historique sur le voyage de Jeanne d’Arc en Bas Poitou du 24 au 31 mars 1429.

Après avoir longuement étudié les raisons de ce périple, Pierre vous fera vivre ces moments par un exposé.

Les places étant limitées, veuillez-vous inscrire au préalable par mail ou par téléphone

Maison Félix Rue de la Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 92 00 60 »}, {« type »: « email », « value »: « mauricemoranton@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/le-voyage-de-jeanne-d-arc-en-bas-poitou-st-lyphard.html »}]

CONFRENCONTRE CULTURE

