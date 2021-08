Toulouse Théâtre du Pavé Haute-Garonne, Toulouse Le voyage de Jaurès en Amérique Latine Théâtre du Pavé Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre / D’après les discours et lettres de Jean Jaurès Juillet 1911, Jean Jaurès a 51 ans. Sa vie est rythmée par ses voyages en train, où il lit, écrit, réfléchit, et aussi, le temps d’une pause, il visite, là un musée de peinture, ici des amis militants qui l’attendaient depuis des années. Invité par les socialistes argentins, le grand tribun se rend en Amérique Latine pour le plus grand voyage de sa vie. Il découvre un continent nouveau, une Amérique, qui du Nord au Sud voit ses populations indiennes massacrées, une terre de violence, d’immigration, de conflits. Lors de conférences publiques il déploie sa pensée et conquiert les publics attentifs à son discours humaniste, nourri d’une immense culture historique. Les lettres de Jaurès à son épouse Louise, racontant par le menu son voyage, des passages mûrement choisis de ses discours américains alternent sur la scène. La pièce restitue le verbe émouvant de Jean Jaurès relatant un voyage méconnu dont l’actualité saisira le spectateur. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/le-voyage-de-jaures-en-amerique-latine/) ![]() ### Infos pratiques * Du mardi 24 au samedi 28 mai à 20h30 * Durée : 1h10 * Grande salle

