Le voyage de Gulliver Caen, 2 mars 2022, Caen.

Le voyage de Gulliver Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2022-03-02 20:00:00 – 2022-03-02 21:30:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados

Gantés de leurs plus belles marionnettes et d’objets en tous genres, Christian Hecq et Valérie Lesort nous emmènent avec le géant Gulliver à la rencontre des minuscules habitants de Lilliputiens.

Seul rescapé d’un naufrage, le géant Gulliver se réveille sur une plage, assailli par de minuscules individus – les Lilliputiens – qui le font prisonnier. Parmi eux, Gulliver observe alors les hommes s’agitant, les puissants régnant et guerroyant. Récit fantastique publié en Irlande en 1726, Le Voyage de Gulliver est surtout une mordante satire sociale et politique.

Aujourd’hui, Christian Hecq et Valérie Lesort voient dans le célèbre roman de Jonathan Swift un hymne à la différence et en font leur nouveau terrain de jeu. L’intrigue se prête parfaitement à l’univers poétique et décalé du tandem toujours en quête de trouvailles visuelles : boîte noire, objets et marionnettes… Ce conte foisonnant et jubilatoire est un régal pour tous les âges !

+33 2 31 30 48 00 https://theatre.caen.fr/

