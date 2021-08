Saint-Sever Office de Tourisme 40500 Saint-Sever Landes, Saint-Sever Le voyage de Guilhem Office de Tourisme 40500 Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Le voyage de Guilhem Office de Tourisme 40500 Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever. Le voyage de Guilhem

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme 40500 Saint-Sever

Laissez-vous conter la riche histoire de Saint-Sever. Par le biais de 15 vidéos suivez les traces de Guilhem, jeune moine du XIe siècle, qui a malencontreusement ouvert le manuscrit du Beatus de Saint-Sever. Le début d’une surprenante aventure pour lui ….et vous. Location de tablettes, 2 h avant la fermeture de l’office de tourisme.

3 €/tablette avec caution de 150 € et pièce d’identité. Prévoir 1h30 à 2h de visite.

Visite de Saint-Sever sur tablette numérique avec 15 vidéos retraçant l’histoire et le patrimoine de la ville. Office de Tourisme 40500 Saint-Sever Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Office de Tourisme 40500 Saint-Sever Adresse Place du Tour du Sol Ville Saint-Sever lieuville Office de Tourisme 40500 Saint-Sever Saint-Sever