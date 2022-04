Le Voyage de Darwin – Les Chanteurs d’Oiseaux, 25 avril 2022, .

Le Voyage de Darwin – Les Chanteurs d’Oiseaux

2022-04-25 – 2022-04-25

Les Chanteurs d’oiseaux, originaires de la Baie de Somme, partent sur les traces de Darwin. Bienvenue à bord à la découverte des espèces par de talentueux imitateurs d’oiseaux !

Nés dans la plus belle baie du monde, Johnny Rasse et Jean Boucault ont été bercés dès leur enfance par le chant des oiseaux, les rêves de voyages, la fascination pour une nature remarquable. Après un séjour en Amazonie avec Pierre Hamon et son drôle d’instrumentarium, ils décident de partir sur les traces du célèbre naturaliste et paléontologue anglais qui a bouleversé notre connaissance du monde et de notre histoire, Charles Darwin. L’instrument des chanteurs est leur voix, leur corps. Pierre Hamon joue, lui, avec un os de vautour, une mâchoire d’âne, un lithophone, une conque, une flûte en bambou… Au piano, Lidija Bizjak interprète Chopin, contrepoint de la musique ethnique, qui nous ramène dans l’Angleterre de Darwin. De la Cordillère des Andes au Brésil, ce spectacle est un merveilleux voyage sensoriel autour du monde, un imaginaire d’enfant, un émerveillement !

Générique

D’après Le voyage du Beagle de Charles Darwin

Conception

Jean Boucault

Johnny Rasse

Avec

Jean Boucault

Johnny Rasse

Lidija Bizjak

Pierre Hamon

Création lumière et vidéo

Benoît André

Accompagnement artistique

Jive Faury

Yannick Jaulin

Production Compagnie Autour de l’Oiseau | Coproductions Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production | Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris | Avec le soutien de Musée d’Orsay – Paris | Abbaye de Saint-Riquier | Communauté de communes Ile de Ré | Ville de Liffré | Ecouter-Voir Tourcoing.

PETIT THÉÂTRE

LUNDI 25 AVRIL 2022 · 20H30

MARDI 26 AVRIL 2022 · 19H30

À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE · 1H

TARIF 2 · 8 À 20€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/le-voyage-de-darwin/

