LE VOYAGE DE CHARLIE THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, jeudi 24 octobre 2024.

L’ A-VEN-TU-RE ! Voilà ce dont Charlie rêve depuis toujours, nuit et jour ! Explorer, voyager, rencontrer… Charlie ne cesse d’imaginer tout ce qui lui reste à apprendre, à comprendre, à découvrir de ce monde qui est le sien.Comment le feu a-t-il été inventé ? Comment les océans ont-ils été explorés ? Comment l’art a-t-il été créé ? Autant de questions auxquelles il lui tarde de répondre…Et aujourd’hui tout devient possible puisque Charlie fête son anniversaire et c’est enfin l’occasion de sortir de cette vie monotone et de choisir de quelle manière grandir. Oui…mais… pas si facile de devenir la personne que l’on est au fond de soi quand les autres semblent vouloir décider à notre place…Qu’à cela ne tienne, Charlie compte bien prouver que l’option gâteau-boulot-dodo n’est pas au programme de sa vie ! Espoirs sur le porte-bagage et curiosité dans le pédalier, c’est parti pour un grand voyage spatio-temporêve ! Au cours de cette folle aventure, Charlie va rencontrer des personnages aussi loufoques qu’attachants, aussi drôles qu’atypiques, aussi clairvoyants que poétiques qui lui permettront de découvrir l’amitié, l’entraide, la bienveillance, la confiance en l’autre et la confiance en soi. Charlie parviendra-t- elle à découvrir qui elle est vraiment et à accomplir son souhait le plus cher : devenir une Exploratrice ?Le Voyage de Charlie, une grande épopée cyclo’sophique où le rêve de devenir Soi prend sens au gré de tableaux musicaux et dansés remplis d’espièglerie et de poésie. En route Charlie, et n’oublie pas : sois toi-même, on n’a qu’une vie !

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-10-24 à 11:00

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69