Le voyage de Bavard et Muet – Festival de théâtre l’Autre Rive 2024 Espace Simone Signoret Cenon, samedi 30 mars 2024.

Le voyage de Bavard et Muet – Festival de théâtre l’Autre Rive 2024 Spectacle de conte musical tout-terrain pour les enfants et leurs parents par la Cie Gavial et Phacochère Samedi 30 mars, 20h00 Espace Simone Signoret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:00:00+01:00

Spectacle de conte musical tout-terrain pour les enfants et leurs parents…

Un bavard fébrile et un muet facétieux ont ramené de leur récent périple en Roumanie et en Hongrie, deux contes rythmés par des musiques et chansons, dans lesquels se côtoient des personnages incontournables des légendes d’Europe Centrale et de l’Est .

Textes et musiques : Marc Mouchès et Xavier Fraineau

Décors, accessoires et costumes : Camille Mansir et Sandrine Rodriguez

Aide à la mise en scène : Cyril Jaubert

Nom de l’association: OFFICE CULTUREL ET D’ANIMATION DE CENON

Email de l’association: ocac@culture-cenon.fr

Tarif : 5 – 10 euros

Lieu : Espace Simone Signoret – 1 avenue Carnot 33150 Cenon

Inscription/Réservation : Oui

Programme : https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/29690/bavard-et-muet-far-2024-instagram.png

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 http://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php [{« type »: « phone », « value »: « 0782451583 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-culturel-et-d-animation-de-cenon/evenements/le-voyage-de-bavard-et-muet-far-2024 »}] [{« link »: « mailto:ocac@culture-cenon.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Cenon, une nature, des culturesu2026 Cu2019est aujourdu2019hui ce qui saute aux yeux quand on vit, quand on vient dans notre communeu2026 Des parcs publics, u00e9crins naturels du2019u00e9vu00e9nements et du2019u00e9quipements culturels de grande qualitu00e9, facilement accessibles par tous. Une belle diversitu00e9 de paysages et de visages, u00e0 quinze minutes en tram du centre de Bordeauxu2026 », « type »: « rich », « title »: « Mairie de Cenon », « thumbnail_url »: « https://www.cenon.fr/sites/default/files/default_images/img-defaut-cenon_560x420.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.cenon.fr/user/login », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 420, « thumbnail_width »: 560, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Mairie de Cenon »}, « link »: « https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/29690/bavard-et-muet-far-2024-instagram.png »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Parking gratuit sur le site de l’Hôtel de Ville / En tramway : la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon / En vélo : Bornes VCUB station Gare de Cenon