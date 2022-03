Le Voyage de Bama Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Voyage de Bama

Un Conte musical d'ailleurs, pour les enfants d'ici, sur le thème de l'eau, l'écologie et entièrement recyclable… Patrick Sapin, musicien-raconteur d'histoires, vous invite à suivre Bama l'enfant magicien dans son périple et à découvrir avec lui le poisson qui vit dans l'arbre, l'éléphant qui souffle dans sa trompe, le bâton magique, le vieil homme qui n'a pas de bouche…

Lieu-dit Palacret Chapelle Saint-Laurent
2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 15:45:00

