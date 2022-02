Le Voyage dans la Lune – Offenbach Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy Allier EUR Inspiré par l’univers de Jules Verne, Offenbach signe, avec

le Voyage dans la Lune, un opéra-féérie à grand spectacle,

servi par la truculente mise en scène d’Olivier Fredj,

les nombreux décors entre BD et SF, les

costumes extravagants de Malika Chauveau. billetterie.opera@ville-vichy.fr +33 4 70 30 50 30 https://billetterie.opera-vichy.com/ place Aletti Opéra de Vichy Vichy

