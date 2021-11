Marseille Opéra de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille LE VOYAGE DANS LA LUNE, JACQUES OFFENBACH Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour la féerie. Amis de l’onirisme et amateurs de jeunes talents, ce Voyage dans la lune est fait pour vous. Drôle d’année pour l’opéra : en 1875, le président Mac Mahon vient à peine d’inaugurer le palais Garnier que Bizet meurt trois mois après l’échec de Carmen salle Favart. Offenbach, de son côté, crée une incroyable pièce vaguement inspirée de Jules Verne. Soit une trentaine de tableaux dont la machinerie impressionnera le public de la Gaîté, mais un lancement exorbitant qui empêchera bien des reprises. L’heure est venue de repartir à la rencontre des Sélénites, habitants de notre satellite qui, comme les personnages mythologiques d’Orphée aux Enfers ou de La Belle Hélène, brocardent une certaine société. Objectif lune ! OPÉRA-FÉERIE EN 4 ACTES Livret d’Albert VANLOO, Eugène LETERRIER et Arnold MORTIER d’après Jules VERNE Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane Création à Paris, Théâtre de la Gaîté, le 26 octobre 1875 Première représentation à l’Opéra de Marseille NOUVELLE COPRODUCTION Centre Français de Promotion Lyrique / Opéra Grand Avignon / Clermont Auvergne Opéra / Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne / Opéra de Limoges / Opéra national de Lorraine / Opéra de Marseille / Opéra de Massy / Opéra – Théâtre de Metz Métropole / Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie / Opéra de Nice Côte d’Azur / Opéra de Reims / Opéra de Rouen Normandie / Opéra de Toulon Provence Méditerranée / Opéra de Tours / Opéra de Vichy / L’avant-scène opéra – Neuchâtel / Palazzetto Bru Zane. Avec le soutien du Ministère de la Culture / du Mécénat de la Caisse des Dépôts / de la Fondation Orange et en partenariat avec France Musique. Direction musicale Pierre DUMOUSSAUD Mise en scène Olivier FREDJ Décors et Costumes Malika CHAUVEAU Chorégraphie Anouk VIALE Lumières Nathalie PERRIER Caprice Violette POLCHI Fantasia Sheva TEHOVAL Flamma Ludivine GOMBERT Popotte Cécile GALOIS Quipasseparla Kaëlig BOCHÉ Cosmos Érick FREULON Cactus Christophe PONCET DE SOLAGES Microscope Éric VIGNAU V’lan Matthieu LÉCROART Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

De 11 à 81€

♫♫♫ Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-26T14:30:00 2021-12-26T17:00:00;2021-12-29T20:00:00 2021-12-29T23:00:00;2021-12-31T20:00:00 2021-12-31T23:00:00;2022-01-02T14:30:00 2022-01-02T17:00:00;2022-01-04T20:00:00 2022-01-04T22:30:00

