Le Voyage dans la lune – Jacques Offenbach Amiens, 3 avril 2022, Amiens.

Le Voyage dans la lune – Jacques Offenbach Amiens

2022-04-03 15:30:00 – 2022-04-03

Amiens Somme

55 55 Une nouvelle fois, la Maison de la Culture d’Amiens vous emmène au Théâtre Impérial de Compiègne pour un moment de prestige et de comédie !

Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante que poétique.

Le Roi Vlan cède au désir de son fils le Prince Caprice d’aller sur la Lune. Avec le savant Microscope, ils se rendent sur l’astre inconnu à bord d’un obus lancé par un canon et connaissent alors d’étonnantes péripéties… Chez Offenbach, la comédie est mêlée à la satire : chaque habitant, qu’il soit de la Terre ou de la Lune, évolue dans son système et entend bien le garder ainsi. Faire revivre cet ouvrage, c’est aussi montrer combien ce Voyage se moque de notre société. Les solistes, les danseurs-acrobates, le chœur et l’orchestre de l’Opéra de Limoges redonnent vie, sous la direction musicale de Pierre Dumoussaud et dans une mise en scène d’Olivier Fredj, à un Voyage qui dénonce la vanité pour mieux en rire.

DURÉE · 2H

TARIF UNIQUE : (BUS COMPRIS) · 55€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

Une nouvelle fois, la Maison de la Culture d’Amiens vous emmène au Théâtre Impérial de Compiègne pour un moment de prestige et de comédie !

Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante que poétique.

Le Roi Vlan cède au désir de son fils le Prince Caprice d’aller sur la Lune. Avec le savant Microscope, ils se rendent sur l’astre inconnu à bord d’un obus lancé par un canon et connaissent alors d’étonnantes péripéties… Chez Offenbach, la comédie est mêlée à la satire : chaque habitant, qu’il soit de la Terre ou de la Lune, évolue dans son système et entend bien le garder ainsi. Faire revivre cet ouvrage, c’est aussi montrer combien ce Voyage se moque de notre société. Les solistes, les danseurs-acrobates, le chœur et l’orchestre de l’Opéra de Limoges redonnent vie, sous la direction musicale de Pierre Dumoussaud et dans une mise en scène d’Olivier Fredj, à un Voyage qui dénonce la vanité pour mieux en rire.

DURÉE · 2H

TARIF UNIQUE : (BUS COMPRIS) · 55€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/le-voyage-dans-la-lune/

Une nouvelle fois, la Maison de la Culture d’Amiens vous emmène au Théâtre Impérial de Compiègne pour un moment de prestige et de comédie !

Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante que poétique.

Le Roi Vlan cède au désir de son fils le Prince Caprice d’aller sur la Lune. Avec le savant Microscope, ils se rendent sur l’astre inconnu à bord d’un obus lancé par un canon et connaissent alors d’étonnantes péripéties… Chez Offenbach, la comédie est mêlée à la satire : chaque habitant, qu’il soit de la Terre ou de la Lune, évolue dans son système et entend bien le garder ainsi. Faire revivre cet ouvrage, c’est aussi montrer combien ce Voyage se moque de notre société. Les solistes, les danseurs-acrobates, le chœur et l’orchestre de l’Opéra de Limoges redonnent vie, sous la direction musicale de Pierre Dumoussaud et dans une mise en scène d’Olivier Fredj, à un Voyage qui dénonce la vanité pour mieux en rire.

DURÉE · 2H

TARIF UNIQUE : (BUS COMPRIS) · 55€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

© Droits Réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-31 par