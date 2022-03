Le voyage dans la lune Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Le voyage dans la lune Compiègne, 3 avril 2022, Compiègne. Le voyage dans la lune Compiègne

2022-04-03 – 2022-04-03

Compiègne Oise 58 Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante que poétique… Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante que poétique… billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 40 17 10 http://www.theatresdecompiegne.com/le-voyage-dans-la-lune-332 Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante que poétique… Le voyage dans la lune

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Le voyage dans la lune Compiègne 2022-04-03 was last modified: by Le voyage dans la lune Compiègne Compiègne 3 avril 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise