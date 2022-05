Le Voyage d’Anne de La Barre au Septentrion Asfeld, 15 juin 2022, Asfeld.

Le Voyage d’Anne de La Barre au Septentrion Asfeld

2022-06-15 – 2022-06-15

Asfeld Ardennes

Asfeld

Née dans une illustre famille de musiciens et familière de Molière, Lully, Boesset, la famille Duarte, Luigi Rossi, Francesco Cavalli, Tristan l’Hermite et surtout Constantijn Huygens, figure centrale des lettres hollandaises, Anne Chabanceau de La Barre (1628-1688) fut certainement la plus célèbre chanteuse du XVIIe siècle. La beauté de la voix comme du visage de l’une des premières femmes à faire partie de la musique de la Chambre du Roi Louis XIV fut ainsi chantée par les grands poètes de son temps. En raison de sa vie peu commune et de la littérature qu’elle suscita, Anne Chabanceau de La Barre jouit d’une renommée sui dépassa les frontières pour s’étendre en Europe jusqu’au septentrion : les lointaines cours scandinaves.C’est ce voyage, largement documenté par de nombreux écrits (lettres, poèmes, gazettes), que Lucile Richardot et Faenza évoquent ici pour nous en revisitant le répertoire d’Anne de la Barre qui – non contente de chanter aussi bien en français qu’en italien et latin – était aussi à l’aise sur les scènes d’opéra que dans l’univers feutré des « ruelles ».

+33 3 24 39 67 75

Asfeld

dernière mise à jour : 2021-11-05 par