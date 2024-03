Le voyage à Paris, en 1723, de Konrad Detlev von Dehn. Achats, cadeaux diplomatiques et réception de l’art français à la cour de Wolfenbüttel INHA – salle Vasari Paris, mercredi 10 avril 2024.

Le voyage à Paris, en 1723, de Konrad Detlev von Dehn. Achats, cadeaux diplomatiques et réception de l'art français à la cour de Wolfenbüttel Regards croisés avec Martina Minning, conservateur en chef du département des Objets d'art, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig Mercredi 10 avril, 16h00

Le voyage à Paris, en 1723, de Konrad Detlev von Dehn, envoyé extraordinaire du duc de Braunschweig-Wolfenbüttel. Achats, cadeaux diplomatiques et réception de l’art français à la cour de Wolfenbüttel

Le conseiller secret de la cour de Braunschweig-Wolfenbüttel, Konrad Detlev von Dehn (1688–1753), fait allusion en passant, dans sa correspondance officielle de 1726, à des cadeaux diplomatiques particulièrement prestigieux du roi de France, sans toutefois en préciser la nature. La mention de ces cadeaux jusqu’à présent ignorés des spécialistes de l’histoire des collections de Brunswick était le point de départ pour une recherche dont les premiers résultats parfois fort surprenants sont présentés. Ils touchent non seulement les échanges de cadeaux entre les cours princières lors d’une légation mais aussi la réception du cérémoniel et de l’art français à la cour de Brunswick.

Nicolas de Largillière, Konrad Detlev von Dehn, 1724, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, no. inv. GG 521