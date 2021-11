LE VOYAGE À NANTES Nantes, 2 juillet 2022, Nantes.

Œuvres d’art dans l’espace public, expositions, lieux de convivialité, patrimoine et architecture contemporaine …

Le voyage à Nantes est un parcours culturel et touristique dans l’ensemble de la ville qui devient un événement durant les mois de juillet et août. Au hasard des rues et des ambiances, découvrez ,le long d’une ligne verte tracé au sol, des œuvres d’art insolites qui vous ouvrent les portes d’une cité méconnue et insoupçonnée. Toute l’année l’art s’invite en ville : des artistes interviennent sur des tramways, des e-busways, des pistes cyclables … partout en ville

Chaque été, ce parcours se réactive et s’enrichit pour poser sur la ville un regard nouveau et toujours aussi curieux. Alors venez à Nantes pour explorer une ville différente, pleine d’inventivité.

INÉDIT Des parfumeurs ont été invités par Le Voyage à Nantes à interpréter la ville en un parfum. Le parfum élu durant l’été 2021 par les visiteurs et les nantais sera mis en vente fin novembre 2021.

Un parcours sensible et poétique

