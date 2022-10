Le Voyage à Bologne fête ses 10 ans à travers une exposition rétrospective Médiathèque Françoise Sagan, 14 septembre 2022, Paris.

Du mercredi 14 septembre 2022 au lundi 31 octobre 2022 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

En 2022, le Voyage à Bologne fête ses 10 ans. À cette occasion, la Charte organise une exposition rétrospective du dispositif qui a su révéler, accompagner et suivre le travail de 101 illustrateurs et illustratrices jeunesse de talent.

En 2022, Le Voyage à Bologne fête ses 10 ans. Cette initiative de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse permet à de jeunes artistes de participer à la Foire du livre de Bologne, premier salon professionnel mondial de l’édition jeunesse, en étant accompagné par des parrains et marraines plus aguerris. L’objectif est de les aider à développer leur réseau à l’international et plus largement de les former à présenter leur travail et à initier des contrats.

À l’occasion de cet anniversaire, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse organise une exposition rétrospective du dispositif qui a su révéler, accompagner et suivre le travail de 101 illustrateurs et illustratrices jeunesse de talent.

Conçue sur le thème du voyage, les éléments cartographiques constituent le fil conducteur de cette exposition. Elle se présente sous forme de grandes cartes d’une géographie mentale pour les lauréats de chaque année et d’un leporello sérigraphié spécifiquement réalisé pour le groupe n’ayant pu se rendre à Bologne en 2020 et 2021, en raison de la pandémie. Appelé à tourner ensuite dans les régions partenaires du dispositif, l’accrochage à la médiathèque Françoise Sagan s’enrichi de la présentation de livres des artistes lauréats et de quelques dessins originaux réalisés par le collectif à l’occasion de projets spécifiques menés à la médiathèque (membre du jury de sélection depuis la première édition), en 2015 et 2017-2018.

Vernissage le mercredi 14 septembre 2022, entrée libre.

[©Géraldine Alibeu, Un voyage à Bologne, 2022]

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

