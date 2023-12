RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Le Vox Renazé, 17 janvier 2024, Renazé.

Début : 2024-01-17 20:00:00

fin : 2024-01-17

Pour ces 19emes rencontres cinéma et santé, Atmosphères 53 vous propose 11 séances dans 9 cinémas de la Mayenne. Comme chaque année, nous aborderons des thèmes chers à nos yeux, parce que nous estimons qu’il est essentiel d’en parler ensemble, parce que nous sommes attachés aux problématiques contemporaines de santé et que le cinéma est un vecteur formidable et populaire pour échanger avec les publics. Comme à l’accoutumée, toutes les séances bénéficieront d’invité.es, issu.es du cinéma et de la santé, invité.es qui viendront nous éclairer de leur savoir et pourront débattre avec les spectateurs.trices présents.

Cette nouvelle édition sera riche en films et en thématiques : santé mentale, surdicécité, troubles psychiatriques des ados, sexualité des seniors, soins palliatifs, mobilité des jeunes médecins, dépendance à la drogue et travail des sages-femmes. Nous espérons donc vous retrouver nombreux.ses aux séances qui auront lieu sur tout le territoire de la Mayenne du 15 au 26 janvier 2024 !

MERCREDI 17 JANVIER – 20h00 – Le Vox, Renazé

Vivants de Victor Grangé (France, 2023, 1h04)

Invité(e)s : Dr Julien Bertrand et Lucie Bréhard, respectivement médecin généraliste et psychologue au Pôle Santé Renazé et équipe mobile de soins palliatifs du Sud-Ouest mayennais.

VIVANTS

DE VICTOR GRANGE / 2023 / FRANCE / 64 MINUTES / documentaire

Le docteur Grange a créé et dirigé une unité de soins palliatifs réputée pour sa joie de vivre dans le petit hôpital de campagne de Houdan dans les Yvelines. En 2015, il finit par raccrocher la blouse pour partir enfin à la retraite. Mais en février 2020, l’hôpital le rappelle en urgence : son ancienne unité est au bord de l’implosion. Son retour à l’hôpital est l’occasion de se questionner sur le rapport à la mort de notre société occidentale mais aussi sur notre rapport à la famille.

Le Vox Place de l’Avant-Garde

Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire



