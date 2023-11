CINE RENCONTRE : SACERDOCE Le Vox Mayenne, 1 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

En présence de Père Perdrix, Prêtre à Mayenne / En partenariat avec le Diocèse de Laval.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Le Vox Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



In the presence of Père Perdrix, Priest in Mayenne / In partnership with the Diocese of Laval

En presencia del Padre Perdrix, Sacerdote en Mayenne / En colaboración con la Diócesis de Laval

In Anwesenheit von Père Perdrix, Priester in Mayenne / In Partnerschaft mit der Diözese Laval

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire