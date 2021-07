LE VOX : INDES GALANTES Mayenne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Mayenne.

Paule Grolleau (danseuse et chorégraphe) et Patrick Sueur (Metteur de en scène) de Hop Cie viendront nous apporter leurs regards sur cette réalisation aux mixités multiples.

Le regard des danseurs est le fil conducteur du film. Dès le début du projet, Philippe Béziat s’est montré fasciné par la puissance de Clément Cogitore. Le cinéaste précise : « Il y aurait pu y avoir un film sur le côté démiurgique de l’acte de création. Mais pour moi, le grand geste de Clément, c’est d’amener sur ce plateau des gens qui n’y ont jamais été invités, et de leur faire jouer quelque chose qui se rapproche de leur propre rôle. C’est-à-dire de les placer non pas dans un rôle d’interprètes censés entrer dans un costume qui les cachera, mais au contraire de les faire jouer à vue, de mettre en situation une authenticité qui rendra visible leur énergie, leur identité, leur personne, leur éventuelle résistance à l’institution. Le contraire en somme d’un metteur en scène qui n’aurait qu’une vision et qui demanderait à tout le monde de s’y plier. »

Le Vox, cinéma coopératif : le cinéma de qualité pour tous au pays de Mayenne.

