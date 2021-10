Le vote électronique Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 6 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 6 janvier 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Chantal Enguehard

Le recours au vote électronique est vanté pour permettre le vote à distance et ne pas décourager la participation aux prochaines échéances électorales. Cependant les interrogations quant à l’intégrité du vote demeurent nombreuses. « Lorsque le vote est dématérialisé (vote par internet par exemple), la sincérité des élections peut être menacée sans que les électeurs soient en mesure de le constater. L’usage d’une chaîne de blocs au sein d’un système de vote ne permet pas de résoudre ce problème d’opacité. La promesse de vérifiabilité a pour conséquence d’interdire le respect absolu de l’anonymat, c’est-à-dire la rupture de tout lien entre une expression de vote et un électeur. De nombreuses failles, déjà connues, du vote par Internet sont toujours présentes. De plus, la destruction de la mémoire des expressions des votes est complexifiée. Il apparaît que cette nouvelle technologie ne réalise pas le saut technologique indispensable pour réaliser un vote par Internet transparent et anonyme.

Avec Chantal Enguehard. Ingénieure en informatique et titulaire d’un doctorat dans cette discipline, Chantal Enguehard est enseignante-chercheuse à l’Université de Nantes. Depuis 2006 elle a investi des thèmes concernant l’éthique et le numérique et, en particulier, le vote électronique. Elle a publié de nombreux articles scientifiques à ce sujet et a été consultée par l’OSCE, le ministère de l’intérieur ainsi que des missions d’information du sénat.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

