LES AMANTES – VERSION BRUTE / Cie KF Association Le Volume Vern-sur-Seiche, 22 mars 2024, Vern-sur-Seiche.

Nous sommes dans un pays où il fait bon vivre, havre de tranquillité douillettement blotti au coeur de l’Europe, entre monts et vallons. Les amantes, brigitte « le bon exemple » et paula « le mauvais exemple » sont deux jeunes femmes. L’une de la ville, l’autre de la campagne. L’une est ouvrière à la chaîne dans une fabrique de soutiensgorge, l’autre est destinée à être vendeuse dans la supérette du village. brigitte et paula ne se connaissent pas. brigitte et paula ont un point commun : elles veulent s’en sortir.

Le Volume / De 5 à 12€ / Réservation conseillée

Tout public à partir de 15 ans / 1h10

Le Volume 3 rue François Rabelais Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://levolume.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 96 36 »}]

Spectacle

@Aurélien Georgeault