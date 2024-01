OIGNON / Cie Le Ventre Le Volume Vern-sur-Seiche, 16 février 2024, Vern-sur-Seiche.

OIGNON / Cie Le Ventre Vendredi 16 février 2024, 20h30 Le Volume Entrée payante sur réservation

Une femme raconte,

« Parait que pour dormir il faut faire le vide, mais comment fait-on quand ça ne s’arrête jamais ? Et puis penser à rien, c’est pas possible… car quand tu penses à rien, tu ne penses pas à rien, tu penses au fait de penser à rien… Si on se remplit tout le temps à quoi on tente d’échapper ? »

En tirant les fils de toutes ses peurs du vide et en laissant aller ses souvenirs, les couches d’oignon s’enlèvent, on se rapproche…

Le Volume / De 3,5 à 12€ / Réservation conseillée

Tout public à partir de 11 ans / 1h10

Le Volume 3 rue François Rabelais Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne

Spectacle

