TRICOTS / Cie des gens comme tout le monde Vendredi 8 décembre, 20h30 Le Volume Entrée payante / Réservation conseillée

Tricots, c’est une histoire de souvenirs qui grattent. C’est l’histoire d’une femme entre deux âges, comme on dit. Une femme qui tricote, ou plutôt, qui essaye de tricoter. Parce que c’est ce qu’on attend d’elle et que ça fait partie de sa tradition familiale. Seulement, elle ne sait pas tricoter, ça l’énerve et elle n’aime pas trop faire ce qu’on attend d’elle. Et ressurgissent ses souvenirs qui grattent…

Le Volume / Tarifs : de 3,5 à 12€ / Réservation obligatoire / Tout public à partir de 8 ans / Durée : 40 minutes

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.Levolume.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 96 36 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

