FILLE OU GARÇON ? / Marion Rouxin et Eric Doria Jeudi 23 novembre, 20h30 Le Volume Entrée payante / Réservation conseillée

Qu’est-ce qu’être une fille ? Un garçon ? Qu’est-ce qui nous différencie, nous rapproche ? Marion Rouxin et Eric Doria imaginent et font éclore une palette de personnages qui posent la question des différences entre les sexes. Des portraits chantés, qui tentent de prendre les modèles habituels à contre-courant.

Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percussions corporelles, tout en conservant la force mélodique et théâtrale du duo.

Une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle. Des chansons qui parlent d’identité, d’altérité, de tolérance, d’amour, de la difficulté de grandir, de se transformer, du regard de l’autre et de notre propre construction.

Le Volume / Tarifs : de 3,5 à 12€ / Réservation obligatoire / Tout public à partir de 5 ans / Durée : 45 minutes

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.levolume.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 96 36 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

