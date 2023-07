DOGGO / Elie James / L’Armada Productions Le Volume Vern-sur-Seiche, 18 octobre 2023, Vern-sur-Seiche.

DOGGO / Elie James / L’Armada Productions Mercredi 18 octobre, 11h00, 16h00 Le Volume Entrée payante / Réservation conseillée

DOGGO met à l’honneur nos compagnons les plus attachants, mignons et parfois aussi les plus bêtes : les chiens !

Pour ce nouveau ciné-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique.

La chanteuse d’origine britannique collabore avec la talentueuse illustratrice Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque court-métrage pour un résultat poétique à l’esthétique Do It Yourself.

Ciné-concert pop malicieux, Doggo est une caresse pour l’âme, une friandise pour petits et grands.

Dans le cadre du Festival Marmaille.

Le Volume / Tarifs : de 4 à 6€ / Réservation obligatoire / Tout public à partir de 4 ans / Durée : 45 minutes

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T11:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:00:00+02:00

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

@Yoann Buffeteau